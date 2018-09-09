Владимир Васильев избран главой Дагестана

Депутаты народного собрания Дагестана путем тайного голосования избрали главу республики, им стал Владимир Васильев, передает из зала заседания корреспондент "Интерфакс-Юг.

Из 86 присутствующих депутатов за В. Васильева проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева - 5, Махмуда Махмудова - 4.

Президент России Владимир Путин представил Народному Собранию Дагестана в качестве кандидатов на главу республики трех депутатов: от партии "Единая Россия" - Владимира Васильева, "Справедливая Россия" - Камиля Давдиева, КПРФ - Махмуда Махмудова.

В. Васильев с начала октября 2017 года занимал должность руководителя Дагестана в качестве врио, сменив своего предшественника Рамазана Абдулатипова.