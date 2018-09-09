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СНГ 09.09.2018 14:06

Владимир Васильев избран главой Дагестана

Депутаты народного собрания Дагестана путем тайного голосования избрали главу республики, им стал Владимир Васильев, передает из зала заседания корреспондент "Интерфакс-Юг.

Из 86 присутствующих депутатов за В. Васильева проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева - 5, Махмуда Махмудова - 4.

Президент России Владимир Путин представил Народному Собранию Дагестана в качестве кандидатов на главу республики трех депутатов: от партии "Единая Россия" - Владимира Васильева, "Справедливая Россия" - Камиля Давдиева, КПРФ - Махмуда Махмудова.

В. Васильев с начала октября 2017 года занимал должность руководителя Дагестана в качестве врио, сменив своего предшественника Рамазана Абдулатипова.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГЛАВА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]