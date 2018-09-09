Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 19° 30° 11 Сен 21° 30° 12 Сен 20° 28°

Регион 09.09.2018 14:40

Эрдоган не исключает новой встречи с Путиным после визита в ФРГ, запланированного на конец сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможности новых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным позже в этом году, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

По их данным, Р.Эрдоган, возвращаясь на родину после саммита по Сирии в Иране, пояснил журналистам, что такая встреча может состояться после его визита в Германию, запланированного на конец сентября.

Говоря о сирийской проблеме, президент Турции отметил, что Анкара продолжит контакты с российской стороной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


Похожие новости


Президент Турции намерен отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах Турция работает с Россией и Ираном над предотвращением катастрофы в Идлибе - Эрдоган В Бишкеке ждут прибытия Эрдогана 1 сентября В Германии демонтируют вызвавшую споры позолоченную статую Эрдогана Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом в ближайшее время - глава МИД Турции Эрдоган переизбран на пост лидера правящей в Турции Партии справедливости и развития

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]