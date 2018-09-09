Эрдоган не исключает новой встречи с Путиным после визита в ФРГ, запланированного на конец сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможности новых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным позже в этом году, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

По их данным, Р.Эрдоган, возвращаясь на родину после саммита по Сирии в Иране, пояснил журналистам, что такая встреча может состояться после его визита в Германию, запланированного на конец сентября.

Говоря о сирийской проблеме, президент Турции отметил, что Анкара продолжит контакты с российской стороной.