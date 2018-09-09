Два человека погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Два человек погибли, 14 пострадали в результате аварии с автобусом в подмосковной Кашире, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП в Каширском районе Подмосковья с участием грузовика и автобуса пострадали 14 человек, двое погибли до приезда службы скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девять пострадавших госпитализированы в медучреждения Подмосковья в состоянии разной степени тяжести, еще один переведен на лечение в институт Вишневского.

"Четыре человека остались на амбулаторном лечении", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, ДТП произошло на 137 км трассы М-6.