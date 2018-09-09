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Происшествия 09.09.2018 16:03

Два человека погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Два человек погибли, 14 пострадали в результате аварии с автобусом в подмосковной Кашире, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП в Каширском районе Подмосковья с участием грузовика и автобуса пострадали 14 человек, двое погибли до приезда службы скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девять пострадавших госпитализированы в медучреждения Подмосковья в состоянии разной степени тяжести, еще один переведен на лечение в институт Вишневского.

"Четыре человека остались на амбулаторном лечении", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, ДТП произошло на 137 км трассы М-6.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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