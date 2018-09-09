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Регион 09.09.2018 16:38

Премьер Грузии Бахтадзе 10 сентября впервые посетит Армению

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник посетит Армению с первым официальным визитом.

Главу правительства примет его армянский коллега Никол Пашинян, сообщили журналистам в пресс-службе премьера Грузии в воскресенье.

Запланирована встреча премьер-министров двух стран тет-а-тет, которая затем продолжится в расширенном формате с участием членов правительств Грузии и Армении. После этого М.Бахтадзе и Н.Пашинян сделают заявления для СМИ.

В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет также встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и председателем парламента Арой Баблояном.

В составе грузинской делегации - глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, вице-спикер парламента Георгий Вольский, а также группа депутатов парламента Грузии.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Между странами действует режим свободной торговли. Грузия является транспортным коридором для грузов, следующих из Армении в Россию и в обратном направлении. Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии, а также занимает лидирующую позицию по числу туристов в Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]