Премьер Грузии Бахтадзе 10 сентября впервые посетит Армению

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник посетит Армению с первым официальным визитом.
Главу правительства примет его армянский коллега Никол Пашинян, сообщили журналистам в пресс-службе премьера Грузии в воскресенье.
Запланирована встреча премьер-министров двух стран тет-а-тет, которая затем продолжится в расширенном формате с участием членов правительств Грузии и Армении. После этого М.Бахтадзе и Н.Пашинян сделают заявления для СМИ.
В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет также встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и председателем парламента Арой Баблояном.
В составе грузинской делегации - глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, вице-спикер парламента Георгий Вольский, а также группа депутатов парламента Грузии.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Между странами действует режим свободной торговли. Грузия является транспортным коридором для грузов, следующих из Армении в Россию и в обратном направлении. Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии, а также занимает лидирующую позицию по числу туристов в Грузии.
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