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Дальнее зарубежье 09.09.2018 17:43

Один человек погиб, 10 пострадали в результате взрыва в Кабуле - полиция

Мощный взрыв прогремел в центре Кабула возле демонстрации, посвященной 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает полиция афганской столицы.

Примерно в 15 часов по местному времени в зоне ответственности четвертого полицейского участка между перекрестками бывший Таймани и Салим-Корвон террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации, посвященной 17 годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда. В результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, десять ранены, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.

Перед этим недалеко от этого места спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, до того, как он смог привести в действие взрывное устройство, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Накануне в ходе встречи с жителями западного района афганской столицы президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани распорядился разделить Кабул на четыре зоны безопасности.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]