Глава МВД Турции опасается наплыва беженцев в случае сирийской военной операции в Идлибе

В случае старта масштабной сирийской военной операции в провинции Идлиб, образуется новый поток беженцев, стремящихся покинуть страну, предупредил в воскресенье глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Турция не будет нести ответственности за новый поток беженцев из Сирии, который начнется вслед за наступлением сил Асада на Идлиб", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Министр напомнил, что за последние два года из Турции в Сирию вернулись свыше 255 тыс. беженцев. Сирийцы готовы вернуться на родину при условии обеспечения стабильности", - отметил С.Сойлу.

Провинция Идлиб расположена на севере Сирии и граничит с Турцией. Поэтому в случае старта масштабных боевых действий мирные жители, желающие покинуть эту провинцию, как ожидается, направятся именно на турецкую территорию.