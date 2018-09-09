Глава МВД Турции опасается наплыва беженцев в случае сирийской военной операции в Идлибе

В случае старта масштабной сирийской военной операции в провинции Идлиб, образуется новый поток беженцев, стремящихся покинуть страну, предупредил в воскресенье глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
"Турция не будет нести ответственности за новый поток беженцев из Сирии, который начнется вслед за наступлением сил Асада на Идлиб", - приводит его слова агентство "Анадолу".
Министр напомнил, что за последние два года из Турции в Сирию вернулись свыше 255 тыс. беженцев. Сирийцы готовы вернуться на родину при условии обеспечения стабильности", - отметил С.Сойлу.
Провинция Идлиб расположена на севере Сирии и граничит с Турцией. Поэтому в случае старта масштабных боевых действий мирные жители, желающие покинуть эту провинцию, как ожидается, направятся именно на турецкую территорию.
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