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Регион 09.09.2018 18:18

Глава МВД Турции опасается наплыва беженцев в случае сирийской военной операции в Идлибе

В случае старта масштабной сирийской военной операции в провинции Идлиб, образуется новый поток беженцев, стремящихся покинуть страну, предупредил в воскресенье глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Турция не будет нести ответственности за новый поток беженцев из Сирии, который начнется вслед за наступлением сил Асада на Идлиб", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Министр напомнил, что за последние два года из Турции в Сирию вернулись свыше 255 тыс. беженцев. Сирийцы готовы вернуться на родину при условии обеспечения стабильности", - отметил С.Сойлу.

Провинция Идлиб расположена на севере Сирии и граничит с Турцией. Поэтому в случае старта масштабных боевых действий мирные жители, желающие покинуть эту провинцию, как ожидается, направятся именно на турецкую территорию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]