Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, президент Молдавии Игорь Додон пострадал незначительно, сообщили "Интерфаксу" в Службе государственной охраны.
По его данным, президентский Mercedes перевернулся в воскресенье, в Хынчешстком районе, в 50 км южнее Кишинева. В аварии также пострадал автомобиль сопровождения Wolkswagen-Tuareg. Предполагается, что водители не справились с управлением на скользкой дороге, во время дождя.
По информации службы госохраны, "И.Додон пострадал незначительно, у него царапины, синяки и ссадины".
И.Додон был госпитализирован, ему оказана необходимая помощь.
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