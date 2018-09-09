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Происшествия 09.09.2018 16:23

Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, президент Молдавии Игорь Додон пострадал незначительно, сообщили "Интерфаксу" в Службе государственной охраны.

По его данным, президентский Mercedes перевернулся в воскресенье, в Хынчешстком районе, в 50 км южнее Кишинева. В аварии также пострадал автомобиль сопровождения Wolkswagen-Tuareg. Предполагается, что водители не справились с управлением на скользкой дороге, во время дождя.

По информации службы госохраны, "И.Додон пострадал незначительно, у него царапины, синяки и ссадины".

И.Додон был госпитализирован, ему оказана необходимая помощь.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]