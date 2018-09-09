Президент Молдавии выписан из больницы; состояние его сына и матери удовлетворительное

Президент Молдавии Игорь Додон, пострадавший в дорожной аварии в воскресенье, был выписан из больницы после оказания первой медицинской помощи, сообщил журналистам врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан.
"Президент был доставлен в больницу после аварии. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой", - сообщил врач.
Начальник генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь сообщил, что МВД проводит расследование по факту аварии.
Он сообщил также, что в аварии пострадали мать и сын И.Додона. Их состояние удовлетворительное.
Как уже сообщал "Интерфакс", авария произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев-Кэлэрашь. Президент возвращался из родного села Садова, расположенного в 60 км от Кишинева.
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