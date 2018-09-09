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СНГ 09.09.2018 17:30

Президент Молдавии выписан из больницы; состояние его сына и матери удовлетворительное

Президент Молдавии Игорь Додон, пострадавший в дорожной аварии в воскресенье, был выписан из больницы после оказания первой медицинской помощи, сообщил журналистам врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан.

"Президент был доставлен в больницу после аварии. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой", - сообщил врач.

Начальник генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь сообщил, что МВД проводит расследование по факту аварии.

Он сообщил также, что в аварии пострадали мать и сын И.Додона. Их состояние удовлетворительное.

Как уже сообщал "Интерфакс", авария произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев-Кэлэрашь. Президент возвращался из родного села Садова, расположенного в 60 км от Кишинева.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЬНИЦА, ВЫПИСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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