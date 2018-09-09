Число жертв теракта в Кабуле достигло семи человек - СМИ

Семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате теракта в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.

Как сообщало МВД Исламской республики Афганистан, террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации, посвященной 17 годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Инцидент произошел примерно в 15 часов по местному времени в зоне ответственности четвертого полицейского участка.

Перед этим в воскресенье недалеко от места этого теракта спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб. Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Ранее независимая неправительственная итальянская клиника "скорой помощи" Emergency в Кабуле сообщила, что в результате взрыва и стрельбы в афганской столице в лечебное учреждение было доставлено 34 раненных, из которых 4 - в реанимационное отделение, а также пять погибших.