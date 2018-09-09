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Регион 09.09.2018 18:59

Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией

Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.

Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.

Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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