Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией

Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.
Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.
Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.
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