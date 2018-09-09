Евкуров переизбран главой Ингушетии на третий срок

Депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики выдвинутого "Единой Россией" Юнус-Бека Евкурова, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

На внеочередном заседании, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Ю.Евкурова проголосовали 26 депутатов, два парламентария - за депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева, два депутата поддержали кандидатуру зампредседателя комитета Республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева.

Всего на заседании из 32 присутствовали 30 депутатов.

Выступая со своей предвыборной программой, Ю.Евкуров отметил, что давать оценку его работе - прерогатива депутатов и ингушского народа, который представляют парламентарии.

"Мы заложили достаточно прочный фундамент для последующего роста региональной экономики. Продолжим начатую ранее бескомпромиссную борьбу с преступностью. Ценой немалых жертв нам удалась свести к минимуму проявления терроризма и экстремизма в республике", - сказал ингушский лидер.

По его данным, уровень преступности Ингушетия один из самых низких среди регионов страны. В СКФО этот показатель выше два раза, в целом по РФ - в четыре раза.

Он добавил, что в 2017 году республика закрепилась в тройке лидеров среди субъектов СКФО по индексу промышленного производства.

Ю.-Б.Евкуров рассказал о достижениях в сфере привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономики региона. "С 2008 г. ежегодный объём инвестиций вырос более чем в 5 раз и сегодня превышает 21 млрд рублей", - сообщил он.

24 июля этого года партия "Единая Россия", у которой в парламенте региона 26 мандатов, предложила президенту рассмотреть кандидатуру Ю.Евкурова на должность главы Ингушетии.

17 августа президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, главы республики Ю.-Б. Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.

Согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается сроком на пять лет. 8 мая 2013 года депутаты Народного собрания республики приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона избирается парламентом.

8 сентября 2013 года Ю.-Б.Евкуров был переизбран на второй срок депутатами Народного собрания Ингушетии.

31 октября 2008 года Ю.-Б.Евкуров был утвержден на должность главы Ингушетии.