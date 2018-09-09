ДТП с участием президента Молдавии мог спровоцировать грузовик, выехавший для обгона - полиция

Запись видеорегистратора доказывает, что грузовик спровоцировал аварию с участием автомобиля президента Молдавии Игоря Додона, сообщил журналистам начальник генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь в воскресенье.
По его словам, служба государственной охраны предоставила полиции ролик с видеорегистратора автомобиля, который двигался в президентском кортеже сразу за автомобилем президента. Видеоролик также появился в воскресенье в социальных сетях и на телевидении. На нем видно, как малотоннажный грузовик, в условиях дождя и ограниченной видимости, выезжает для обгона на встречную полосу и сталкивается с президентским автомобилем. В результате сильного удара оба автомобиля отбросило на обочину, "Мерседес" президента перевернулся. Пострадал также джип охраны.
"Пока рано давать оценки. Полиция начала расследование всех обстоятельств аварии", - сказал А.Пынзарь.
Врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан сообщил журналистам, что И.Додон несильно пострадал в дорожной аварии.
"После аварии президент был доставлен в больницу. У него есть ушибы, царапины и синяки. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой. Его состояние - удовлетворительное", - сказал врач.
По его словам, сильнее пострадали мать и средний сын И.Додона (у него трое сыновей), а также офицер Службы государственной охраны, который находился за рулем "Мерседеса". Им также оказана помощь, их состояние удовлетворительное.
Авария произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев-Кэлэрашь. Президент возвращался из родного села Садова, расположенного в 60 км от Кишинева.
"В воскресенье произошла авария с участием автомобилей из президентского кортежа. Передвигаясь по правилам, автомобили из кортежа столкнулись с грузовиком, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательства врачей не понадобилось", - сообщил пресс-секретарь президента Максим Лебединский.
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