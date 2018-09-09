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ТЭК 09.09.2018 20:36

Премьер Армении сообщил о договоренности с президентом РФ изучить механизм ценообразования на российский природный газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в минувшую субботу договорился изучить весь механизм ценообразования на поставляемый в республику природный газ.

"Я представил президенту России создавшуюся ситуацию, сказал, что за $150 газ получает не Армения, а компания "Газпром Армения". Мы договорились, что совместными силами изучим весь механизм ценообразования, а также заложенную в основу ценообразования договорную базу", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье.

По его словам, для президента России информация о том, что в Армении цена на газ одна из высоких в странах СНГ, была новой.

"Он удивился, и сказал, что лично поручил, чтобы Армении поставлялся дешевый газ, чтобы для жителей Армении он был доступным. Я сказал, что, к сожалению, это решение практически не послужило своей цели. Мы договорились, что изучим вопрос, чтобы понять, какие уточнения там могут быть сделаны", - отметил Н.Пашинян.

В 2016 году глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Газпром Армения" Вардан Арутюнян подписали дополнение к контракту на поставку природного газа в Армению в 2014-2018 годах. С апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.

Ранее Н.Пашинян не исключал, что в схеме поставок российского газа потребителям Армении существуют коррупционные риски.

"Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе, коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос", - сказал Н.Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, после представления программы нового правительства.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром" (MOEX:GAZP), является единственным поставщиков природного газа на внутреннем рынке республики.

С 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении был снижен.

Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц, тариф составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. кубометров. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, действует тариф в нацвалюте (драмах), эквивалентный $242,1.

Для социально необеспеченных семей тариф составляет 100 тыс. драмов за ($206) 1 тыс. куб. м за объем до 600 кубометров в год, за объем более 600 кубометров в год -139 тыс. драмов ($286) за 1 тыс. куб. м.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]