Трамп приветствует решение КНДР не показывать на параде способные нести ядерное оружие ракеты

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.
"КНДР недавно провела свой парад в честь 70-летия со дня основания страны. И, вопреки своей привычке, не показала свои ядерные ракеты. Темой (выступлений на параде - ИФ) был мир и экономическое развитие", - написал он в Twitter.
По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".
Ранее сообщалось, что на параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет. По сообщению агентства "Ренхап", в ходе этого мероприятия северокорейские власти постарались сделать акцент на мирных аспектах жизни.
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