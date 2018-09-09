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Дальнее зарубежье 09.09.2018 21:01

Трамп приветствует решение КНДР не показывать на параде способные нести ядерное оружие ракеты

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.

"КНДР недавно провела свой парад в честь 70-летия со дня основания страны. И, вопреки своей привычке, не показала свои ядерные ракеты. Темой (выступлений на параде - ИФ) был мир и экономическое развитие", - написал он в Twitter.

По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".

Ранее сообщалось, что на параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет. По сообщению агентства "Ренхап", в ходе этого мероприятия северокорейские власти постарались сделать акцент на мирных аспектах жизни.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]