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Финансы 10.09.2018 10:36

Акционеры Gunay Bank в течение 5 лет не получают дивидендов – отчет

"Gunay Bank" принял решение не выплачивать дивиденды акционерам по итогам деятельности банка в 2017 году, отмечается в отчете о деятельности банка в первом полугодии 2018 года.

В материалах банка отмечается, что Gunay Bank не выплачивает акционерам дивиденды в течение последних пяти лет.

По состоянию на 30 июня 2018 года штат банка составляет 247 человек.

Чистая прибыль банка по итогам 2017 года по МСФО составила 3 млн 549,81б тыс. манатов.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ДИВИДЕНДЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]