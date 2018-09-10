Акционеры Gunay Bank в течение 5 лет не получают дивидендов – отчет

"Gunay Bank" принял решение не выплачивать дивиденды акционерам по итогам деятельности банка в 2017 году, отмечается в отчете о деятельности банка в первом полугодии 2018 года.
В материалах банка отмечается, что Gunay Bank не выплачивает акционерам дивиденды в течение последних пяти лет.
По состоянию на 30 июня 2018 года штат банка составляет 247 человек.
Чистая прибыль банка по итогам 2017 года по МСФО составила 3 млн 549,81б тыс. манатов.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.
А.Азизов
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