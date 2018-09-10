Новак встретится с министром энергетики США в четверг

Встреча министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри запланирована на 13 сентября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.
Предыдущая встреча министров состоялась в июне в Вашингтоне. Тогда они обсуждали вопросы реализации проекта "Северный поток 2", а также работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других, в условиях санкций.
"Тема встречи в первую очередь - это сотрудничество в области энергетики, энергоэффективность, вообще в принципе восстановление каких-то взаимоотношений в области энергодиалога", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать с министром энергетики США ценовую ситуацию на рынке нефти.
А.Новак предположил, что обсуждаться также будет ситуация на рынке нефти и на рынке газа, потому что США сегодня - одна из крупнейших стран по добыче этих полезных ископаемых. По словам главы Минэнерго РФ, США сегодня являются уже экспортером, поэтому "здесь тоже есть, о чем поговорить".
Отвечая на вопрос о том, чья сторона инициировала предстоящую встречу, А.Новак напомнил, что некоторое время назад он был в Вашингтоне, где состоялась встреча с американским министром. Кроме того, А.Новак участвовал в газовом форуме, и уже тогда обсуждалась возможность приезда министра энергетики США в Москву.
"Видимо, сейчас у него есть такая возможность, и мы договорились о том, что мы в четверг, 13-го числа, проведем встречу", - рассказал А.Новак, отметив, что инициатива встретиться была обоюдной.
Отвечая на дополнительный вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация с Ираном, российский министр рассказал, что в предыдущий раз этот вопрос затрагивался. Обсуждались те последствия, которые могут повлиять на мировые рынки, имея в виду то, что США хотят ввести санкции с ноября.
"Думаю, безусловно, эту тему затронем, потому что она очень сильно влияет на сегодняшние ожидания рынка", - отметил А.Новак.
Комментируя вопрос о том, выступал ли Иран с просьбой к России выйти каким-либо проводником в имеющемся споре, глава Минэнерго РФ заявил, что "таких прямых просьб не было".
МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ
Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан
Выставка-ярмарка меда пройдет в Баку в октябре
Белоруссия настаивает на сохранении объемов импорта нефтепродуктов из России - вице-премьер Ляшенко
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 672 млн манатов
ГКИВ по результатам мониторинга прибрежной полосы Каспия выявил более 150 нарушений
Трамп призвал Apple перенести производство в США
В Азербайджан в новом учебном году в школу пойдут около 166 тыс. первоклассников
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»