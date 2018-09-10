Новак встретится с министром энергетики США в четверг

Встреча министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри запланирована на 13 сентября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Предыдущая встреча министров состоялась в июне в Вашингтоне. Тогда они обсуждали вопросы реализации проекта "Северный поток 2", а также работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других, в условиях санкций.

"Тема встречи в первую очередь - это сотрудничество в области энергетики, энергоэффективность, вообще в принципе восстановление каких-то взаимоотношений в области энергодиалога", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать с министром энергетики США ценовую ситуацию на рынке нефти.

А.Новак предположил, что обсуждаться также будет ситуация на рынке нефти и на рынке газа, потому что США сегодня - одна из крупнейших стран по добыче этих полезных ископаемых. По словам главы Минэнерго РФ, США сегодня являются уже экспортером, поэтому "здесь тоже есть, о чем поговорить".

Отвечая на вопрос о том, чья сторона инициировала предстоящую встречу, А.Новак напомнил, что некоторое время назад он был в Вашингтоне, где состоялась встреча с американским министром. Кроме того, А.Новак участвовал в газовом форуме, и уже тогда обсуждалась возможность приезда министра энергетики США в Москву.

"Видимо, сейчас у него есть такая возможность, и мы договорились о том, что мы в четверг, 13-го числа, проведем встречу", - рассказал А.Новак, отметив, что инициатива встретиться была обоюдной.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация с Ираном, российский министр рассказал, что в предыдущий раз этот вопрос затрагивался. Обсуждались те последствия, которые могут повлиять на мировые рынки, имея в виду то, что США хотят ввести санкции с ноября.

"Думаю, безусловно, эту тему затронем, потому что она очень сильно влияет на сегодняшние ожидания рынка", - отметил А.Новак.

Комментируя вопрос о том, выступал ли Иран с просьбой к России выйти каким-либо проводником в имеющемся споре, глава Минэнерго РФ заявил, что "таких прямых просьб не было".