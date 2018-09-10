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СНГ 10.09.2018 11:18

Зампрокурора Ошской области в Киргизии найден мертвым в собственном доме

Заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов найден повешенным в собственном доме, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев

"Сегодня утром безжизненное тело Т.Кожошова нашли повешенным в собственном доме в Кара-Суйском районе Ошской области (юг Киргизии). Пока не известно, сам ли повесился прокурор. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа РОВД Кара-Суйского района и УВД Ошской области", - сообщил он.

"В ближайшее время по завершению первичных оперативно-следственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Ж.Аширбаев.

Представитель Ошской областной прокуратуры сообщил "Интерфаксу", что в ведомстве не известно о причинах поступка коллеги.

"Мы не замечали в его поведении что-то необычное или непривычное", - отметил он.

Т.Кожошову было 54 года, у него остались пятеро детей.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗАМПРОКУРОРА, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]