Зампрокурора Ошской области в Киргизии найден мертвым в собственном доме

Заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов найден повешенным в собственном доме, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев
"Сегодня утром безжизненное тело Т.Кожошова нашли повешенным в собственном доме в Кара-Суйском районе Ошской области (юг Киргизии). Пока не известно, сам ли повесился прокурор. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа РОВД Кара-Суйского района и УВД Ошской области", - сообщил он.
"В ближайшее время по завершению первичных оперативно-следственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Ж.Аширбаев.
Представитель Ошской областной прокуратуры сообщил "Интерфаксу", что в ведомстве не известно о причинах поступка коллеги.
"Мы не замечали в его поведении что-то необычное или непривычное", - отметил он.
Т.Кожошову было 54 года, у него остались пятеро детей.
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