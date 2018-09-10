Президент Туркмении объявил выговоры руководителям ТЭК, уволил главу одного из госбанков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в минувшую пятницу объявил выговоры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения государственных заданий вице-премьеру Мыратгелди Мередову, председателю ГК "Туркменнефть" Довлетдурды Хаджиеву, председателю ГК "Туркменгаз" Мырату Арчаеву, сообщило Государственное информационное агентство страны.

Президент заострил внимание на вопросах реализации "Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года", потребовал ещё раз тщательно проанализировать состояние дел в структурных подразделениях ТЭК и обеспечить оптимальное задействование имеющихся резервов для увеличения объёмов добычи и переработки нефти и газа.

Г.Бердымухамедов потребовал активизировать осуществляемые в отрасли преобразования, в кратчайший срок принять конкретные меры по налаживанию эффективной деятельности ТЭК.

Кроме того, президент освободил от должности председателя государственного коммерческого Дайханбанка Полата Аллагулыева за допущенные недостатки в работе. Соответствующий документ он подписал на заседании правительства, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития страны за восемь месяцев текущего года. Временное исполнение обязанностей председателя Дайханбанка возложено на заместителя председателя банка Шамухаммета Непесова.

П.Аллагулыев был назначен председателем правления Дайханбанка в январе 2014 года, прежде он занимал должность заместителя председателя правления этого банка.

Дайханбанк обслуживает, прежде всего, предприятия агропромышленного комплекса.