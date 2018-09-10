БТА отбирает перевозчиков для еще 6 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по шести внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.
Отбор будет проводиться посредством конкурса.
"Анализ регулярных маршрутных линий №1, №2, №18, №61, №147 и №217 на основе обращений граждан выявил ряд недостатков. С учетом этого эти маршруты выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.
По данным БТА, цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях.
Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по шести внутригородским автобусным маршрутам - №49, №50, №64,№136, №160 и №171.
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