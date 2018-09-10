Лидеры южнокорейской оппозиции отказываются сопровождать Мун Чжэ Ина на третьем межкорейском саммите

Лидер основной южнокорейской оппозиционной партии "Свободная Корея" Ким Бен Джун заявил, что решил не сопровождать президента страны Мун Чжэ Ина в ходе его поездки в Пхеньян на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Руководитель "Свободной Кореи" отметил, что не видит причины, по которой ему стоило бы отправиться в эту поездку.

"Я сомневаюсь относительно того, что мы там сможем добиться хоть чего-то, если нет абсолютно никакого прогресса по денуклеаризации", - сказал Ким Бен Джун.

Между тем, лидер другой оппозиционной "Правильной партии" Сон Хак Кю также отверг возможность того, что он поедет вместе с Мун Чжэ Ином на межкорейский саммит, который должен состояться на следующей неделе.

"Я понимаю намерение правительства Мун Чжэ Ина заручиться национальной поддержкой для саммита, а том числе со стороны лидеров партий, но мы должны сохранять достоинство", - подчеркнул лидер "Правильной партии".

Ранее администрация южнокорейского президента предложила, чтобы лидеры пяти правящих и оппозиционных партий сопровождали президента страны в ходе его поездки в Северную Корею на саммит.

Третий межкорейский саммит намечен на 18-20 сентября в Пхеньяне.