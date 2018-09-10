Инфляция в Азербайджане в августе составила 0,9%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,7%

Инфляция в Азербайджане в августе 2018 года составила 0,9% против дефляции на уровне 0,6% в июле, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в августе 2018 года составила 0,9%. При этом цены на продовольственные товары подорожали на 0,3%, непродовольственные товары – на 0,1%, тарифы на услуги населению – на 2,2%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа замедлилась до 2,7% (на конец июля 2018 года – 2,8%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец августа составила 2,7%, по непродовольственным товарам – 3,2%, услугам – 2,4%.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Н.Аббасова