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Дальнее зарубежье 10.09.2018 12:01

Партия Абэ может до конца года внести предложения по изменению конституции Японии

Партия премьера Японии Синдзо Абэ может до конца года внести в парламент предложения по поправкам в конституцию страны, заявил в понедельник глава японского правительства, слова которого приводят местные СМИ.

"Давайте выполним нашу миссию, четко прописав в конституции, что Силы самообороны Японии защищают мир и независимость Японии", - сказал С.Абэ в ходе пресс-конференции, которую транслировало японское телевидение.

Вместе с тем, он выразил надежду, что Либерально-демократическая партия Японии сможет представить парламенту свои предложения по тексту поправки к конституции на внеочередном заседании, которое, вероятно, состоится позднее в этом году.

Речь идет о поправке к девятой статье японской конституции, в которой утверждается, что в стране не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, поскольку Япония отказывается от войны как от средства разрешения международных споров.

Несмотря на эту статью конституции, в Японии все же существует армия, называющаяся Силами самообороны Японии. Поправки, о которых говорит С.Абэ, будут разъяснять в конституции статус и функции Сил самообороны.

Для принятия поправок в конституцию страны необходимо одобрение со стороны двух третей в обеих палатах парламента - в нижней Палате представителей и верхней Палате советников Японии.

С.Абэ ранее неоднократно заявлял о намерении изменить пацифистский характер конституции Японии.

С 1945 года в Японии действует пацифистская конституция, которая ограничивает возможность использования Сил самообороны Японии.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОНСТИТУЦИЯ, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]