Партия Абэ может до конца года внести предложения по изменению конституции Японии

Партия премьера Японии Синдзо Абэ может до конца года внести в парламент предложения по поправкам в конституцию страны, заявил в понедельник глава японского правительства, слова которого приводят местные СМИ.
"Давайте выполним нашу миссию, четко прописав в конституции, что Силы самообороны Японии защищают мир и независимость Японии", - сказал С.Абэ в ходе пресс-конференции, которую транслировало японское телевидение.
Вместе с тем, он выразил надежду, что Либерально-демократическая партия Японии сможет представить парламенту свои предложения по тексту поправки к конституции на внеочередном заседании, которое, вероятно, состоится позднее в этом году.
Речь идет о поправке к девятой статье японской конституции, в которой утверждается, что в стране не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, поскольку Япония отказывается от войны как от средства разрешения международных споров.
Несмотря на эту статью конституции, в Японии все же существует армия, называющаяся Силами самообороны Японии. Поправки, о которых говорит С.Абэ, будут разъяснять в конституции статус и функции Сил самообороны.
Для принятия поправок в конституцию страны необходимо одобрение со стороны двух третей в обеих палатах парламента - в нижней Палате представителей и верхней Палате советников Японии.
С.Абэ ранее неоднократно заявлял о намерении изменить пацифистский характер конституции Японии.
С 1945 года в Японии действует пацифистская конституция, которая ограничивает возможность использования Сил самообороны Японии.
В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.
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