Консервативная партия Великобритании оказалась накануне раскола из-за условий выхода из ЕС - экс-чиновник

Раскол правящей консервативной партии Великобритании предрек бывший замминистра по делам Brexit Стив Бэйкер.

Ранее вышедший из состава правительства глава МИД Борис Бейкер заявил, что разработанные премьером Терезой Мэй и согласованные членами кабинета министров условия "развода" с ЕС в пригороде Лондона Чекерсе являются "жилетом самоубийцы".

Одновременно с Б.Джонсоном правительство из-за неприятия этих условий покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и его заместитель С.Бэйкер.

Последний сообщил, что предупредил Т.Мэй о том, что не намерен на предстоящей 30 сентября - 3 октября трехпартийной конференции добиваться смены руководства Консервативной партии, однако сказал, что ее ждут серьезные проблемы.

"Если мы выйдем на конференцию с ней (программой Чекерса - ИФ), надеясь получить преимущества за счет голосов лейбористов, думаю, что переговорщики ЕС, вероятно, поймут, что... Консервативную партию ждет катастрофический раскол, которого до сих пор нам удавалось избежать", - заявил С.Бейкер в интервью Press Association.

Он отметил, что, по его данным, около 80 парламентариев-консерваторов планируют голосовать против чекерских условий.