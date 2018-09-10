В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

Полиция арестовала жительницу Брюсселя Юсру Сулайман по обвинению в подстрекательстве к теракту против болельщиков сборной Бельгии по футболу, отмечавших бронзовую медаль бельгийской команды на ЧМ, сообщила в понедельник газета "Дерньер Эр".
Сведения издания подтвердил официальный представитель федеральной прокуратуры, который также уточнил, что подозреваемая отрицает вменяемые ей факты.
Около 8 тыс. болельщиков праздновали результат бельгийских футболистов на Гран-пляс в Брюсселе 15 июля.
Юсру Сулайман подозревают в размещении в мессенджере Telegram фотографий болельщиков и призывов напасть на них в день возвращения футбольной сборной с чемпионата мира.
По данным издания, подозреваемая находилась под тщательным наблюдением полиции, которой она известна из-за ее отъезда в Сирию в июле 2015 года, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
По возвращении в Бельгию 25-летняя Юсра Сулайман была обвинена в участии в террористической группировке, провела в заключении год, была условно освобождена и находилась под наблюдением госбезопасности.
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