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Дальнее зарубежье 10.09.2018 12:46

В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

Полиция арестовала жительницу Брюсселя Юсру Сулайман по обвинению в подстрекательстве к теракту против болельщиков сборной Бельгии по футболу, отмечавших бронзовую медаль бельгийской команды на ЧМ, сообщила в понедельник газета "Дерньер Эр".

Сведения издания подтвердил официальный представитель федеральной прокуратуры, который также уточнил, что подозреваемая отрицает вменяемые ей факты.

Около 8 тыс. болельщиков праздновали результат бельгийских футболистов на Гран-пляс в Брюсселе 15 июля.

Юсру Сулайман подозревают в размещении в мессенджере Telegram фотографий болельщиков и призывов напасть на них в день возвращения футбольной сборной с чемпионата мира.

По данным издания, подозреваемая находилась под тщательным наблюдением полиции, которой она известна из-за ее отъезда в Сирию в июле 2015 года, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По возвращении в Бельгию 25-летняя Юсра Сулайман была обвинена в участии в террористической группировке, провела в заключении год, была условно освобождена и находилась под наблюдением госбезопасности.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БОЛЕЛЬЩИКИ, ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]