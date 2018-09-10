В Азербайджан в новом учебном году в школу пойдут около 166 тыс. первоклассников

В Азербайджане в 2018/19 учебном году число школьников-первоклассников превысит 165 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве образования.

«Прогнозируется, что в новом учебном году общее число школьников в Азербайджане составит 1 млн 592,317 тыс. человек, из них в первый класс пойдут 165,78 тыс. школьников», - отметили в министерстве.

По данным Минобразования, в настоящее время в различных регионах страны ведется строительство 34 новых школ, еще в 22 школах ведется капитальный ремонт.

"В текущем году на территории страны будут сданы в эксплуатацию 137 образовательных предприятий модульного типа", - добавили в ведомстве.

Б.Рустамбеков