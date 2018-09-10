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Наука и образование 10.09.2018 11:53

В Азербайджан в новом учебном году в школу пойдут около 166 тыс. первоклассников

В Азербайджане в 2018/19 учебном году число школьников-первоклассников превысит 165 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве образования.

«Прогнозируется, что в новом учебном году общее число школьников в Азербайджане составит 1 млн 592,317 тыс. человек, из них в первый класс пойдут 165,78 тыс. школьников», - отметили в министерстве.

По данным Минобразования, в настоящее время в различных регионах страны ведется строительство 34 новых школ, еще в 22 школах ведется капитальный ремонт.

"В текущем году на территории страны будут сданы в эксплуатацию 137 образовательных предприятий модульного типа", - добавили в ведомстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШКОЛА, ПЕРВОКЛАССНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]