В Азербайджан в новом учебном году в школу пойдут около 166 тыс. первоклассников

В Азербайджане в 2018/19 учебном году число школьников-первоклассников превысит 165 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве образования.
«Прогнозируется, что в новом учебном году общее число школьников в Азербайджане составит 1 млн 592,317 тыс. человек, из них в первый класс пойдут 165,78 тыс. школьников», - отметили в министерстве.
По данным Минобразования, в настоящее время в различных регионах страны ведется строительство 34 новых школ, еще в 22 школах ведется капитальный ремонт.
"В текущем году на территории страны будут сданы в эксплуатацию 137 образовательных предприятий модульного типа", - добавили в ведомстве.
Б.Рустамбеков
МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ
Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан
Выставка-ярмарка меда пройдет в Баку в октябре
Белоруссия настаивает на сохранении объемов импорта нефтепродуктов из России - вице-премьер Ляшенко
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 672 млн манатов
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
В Эстонии от самоубийств гибнет почти втрое больше людей, чем от пожаров и ДТП
Члены британского парламенты требуют расследования последствий невмешательства Лондона в сирийский конфликт
Глава CBS Лесли Мунвз ушел в отставку из-за обвинений в непристойном поведении
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»