Япония наблюдает за ситуацией вокруг стартующих 11 сентября учений "Восток-2018", сообщили "Интерфаксу" в посольстве Японии.

"Мы наблюдаем за ситуацией вокруг данного учения", - сказал собеседник агентства, комментируя вопрос об отношении Японии к проведению военных учений на Дальнем Востоке.

Как сообщалось, самые масштабные маневры российской армии "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов подразделения Китая и Монголии.