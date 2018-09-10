Французские следователи не считают нападение в Париже терактом - СМИ

Следователи пока не получили данных, указывающих на то, что нападение вооруженного ножом человека в Париже было террористическим актом, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

"Ничто не позволяет на данном этапе делать выводы о террористическом характере этих агрессивных действий", - приводит газета слова неназванного источники, близкого к расследованию.

По информации источника, нападавший - афганец.

"Мужчина, по первоначальным данным, афганец, напал на улице на прохожих, они не были знакомы", - добавил он.

В результате нападения, которое произошло в ночь на понедельник в 19-м округе Парижа, пострадали семь человек. Среди пострадавших - двое британских туристов. Эту информацию уже подтвердили в МИД Великобритании. Также в министерстве сообщили, что Лондон ведет совместное расследование с французскими коллегами.

Все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице, их состояние оценивается как чрезвычайно тяжелое.

Французская полиция начала расследование по факту попытки предумышленного убийства.