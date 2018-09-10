Французские следователи не считают нападение в Париже терактом - СМИ

Следователи пока не получили данных, указывающих на то, что нападение вооруженного ножом человека в Париже было террористическим актом, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
"Ничто не позволяет на данном этапе делать выводы о террористическом характере этих агрессивных действий", - приводит газета слова неназванного источники, близкого к расследованию.
По информации источника, нападавший - афганец.
"Мужчина, по первоначальным данным, афганец, напал на улице на прохожих, они не были знакомы", - добавил он.
В результате нападения, которое произошло в ночь на понедельник в 19-м округе Парижа, пострадали семь человек. Среди пострадавших - двое британских туристов. Эту информацию уже подтвердили в МИД Великобритании. Также в министерстве сообщили, что Лондон ведет совместное расследование с французскими коллегами.
Все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице, их состояние оценивается как чрезвычайно тяжелое.
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