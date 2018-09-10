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Дальнее зарубежье 10.09.2018 14:02

Французские следователи не считают нападение в Париже терактом - СМИ

Следователи пока не получили данных, указывающих на то, что нападение вооруженного ножом человека в Париже было террористическим актом, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

"Ничто не позволяет на данном этапе делать выводы о террористическом характере этих агрессивных действий", - приводит газета слова неназванного источники, близкого к расследованию.

По информации источника, нападавший - афганец.

"Мужчина, по первоначальным данным, афганец, напал на улице на прохожих, они не были знакомы", - добавил он.

В результате нападения, которое произошло в ночь на понедельник в 19-м округе Парижа, пострадали семь человек. Среди пострадавших - двое британских туристов. Эту информацию уже подтвердили в МИД Великобритании. Также в министерстве сообщили, что Лондон ведет совместное расследование с французскими коллегами.

Все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице, их состояние оценивается как чрезвычайно тяжелое.

Французская полиция начала расследование по факту попытки предумышленного убийства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, НАПАДЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]