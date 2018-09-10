Турецкие военные продолжают переброску бронетехники к границам с Сирией

Турецкое военное командование в понедельник перебросило колонну бронетехники и артиллерии с запада страны в граничащую с Сирией провинцию Килис, сообщает агентство "Анадолу".

В сообщении отмечается, что это сделано для усиления частей, находящихся близ границы. Точных данных о том, сколько единиц бронетехники и артиллерии переброшено, агентство не приводит.

В воскресенье сообщалось о переброске бронетехники в турецкую провинцию Хатай.

Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.

Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.