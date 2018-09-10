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Регион 10.09.2018 13:25

Турецкие военные продолжают переброску бронетехники к границам с Сирией

Турецкое военное командование в понедельник перебросило колонну бронетехники и артиллерии с запада страны в граничащую с Сирией провинцию Килис, сообщает агентство "Анадолу".

В сообщении отмечается, что это сделано для усиления частей, находящихся близ границы. Точных данных о том, сколько единиц бронетехники и артиллерии переброшено, агентство не приводит.

В воскресенье сообщалось о переброске бронетехники в турецкую провинцию Хатай.

Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.

Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]