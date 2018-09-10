Белоруссия настаивает на сохранении объемов импорта нефтепродуктов из России - вице-премьер Ляшенко

Минск настаивает на сохранении сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Российская сторона предлагает уточнить (объемы поставок - ИФ) по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение никто ничего не ставит. Это договорный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся", - сказал И.Ляшенко.
"На этой неделе запланирована моя встреча с визави (вице-премьером РФ Дмитрием Козаком - ИФ), где мы в конструктивной дружеской обстановке обсудим реальное состояние, уточним цифровые измерения", - отметил И.Ляшенко, комментируя подготовку к встрече президентов Белоруссии и России.
"Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит", - подчеркнул вице-премьер.
И.Ляшенко цитирует госагентство БелТА.
По его словам, белорусская сторона выступает за то, чтобы не было "никаких резкостей, нам нужна стабильность".
Как сообщалось, Россия заявила о намерении ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов Белоруссии, мотивируя это потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.
За первое полугодие Белоруссия ввезла из РФ 2,11 млн тонн нефтепродуктов (рост на 49,4%) на $0,8 млрд (рост на 83,4%) по средней цене $382,6 за тонну (рост на 22,7%). На долю России приходится 96,4% импорта нефтепродуктов. Суммарный импорт нефтепродуктов в Беларуси за полугодие составил 2,19 млн тонн (рост на 52,1%).
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов 4 сентября заявил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию предполагается ограничить до 100-300 тыс. тонн в год.
В свою очередь, белорусская сторона увязала возможность ограничения поставок и введения баланса торговли нефтепродуктами с корректировкой заключенного в марте 2007 года базового межправсоглашения с Россией о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества.
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