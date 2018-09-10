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Внешняя политика 10.09.2018 12:34

Путин 25 сентября совершит визит в Азербайджан - Калашников

Президент России Владимир Путин 25 сентября посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи", - сказал Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил газете "Известия", что В.Путин намерен в конце сентябре посетить Азербайджан с деловым визитом.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПУТИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]