Путин 25 сентября совершит визит в Азербайджан - Калашников

Президент России Владимир Путин 25 сентября посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи", - сказал Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил газете "Известия", что В.Путин намерен в конце сентябре посетить Азербайджан с деловым визитом.

Ф.Исазаде