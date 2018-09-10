Россия продолжит поставлять вооружение Армении - Пашинян

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян договорились о продолжении поставок российского вооружения Армении, они будут осуществляться в кредит, сообщил Н.Пашинян в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Договорились (с В.Путиным - ИФ), что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться", - приводит издание слова Н.Пашиняна.

При этом, отвечая на вопрос издания, он отметил, что эти поставки будут осуществляться в кредит.

"Да, в кредит. Еще будем обсуждать другие возможности. Это очень важное сотрудничество, и, я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", - подчеркнул премьер-министр Армении.