Россия продолжит поставлять вооружение Армении - Пашинян

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян договорились о продолжении поставок российского вооружения Армении, они будут осуществляться в кредит, сообщил Н.Пашинян в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".
"Договорились (с В.Путиным - ИФ), что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться", - приводит издание слова Н.Пашиняна.
При этом, отвечая на вопрос издания, он отметил, что эти поставки будут осуществляться в кредит.
"Да, в кредит. Еще будем обсуждать другие возможности. Это очень важное сотрудничество, и, я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", - подчеркнул премьер-министр Армении.
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