Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан

Азербайджан и РФ запускают новый формат межпарламентского сотрудничества, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Мы решили создать межпарламентскую комиссию. Все документы подготовлены и находятся на согласовании у азербайджанской стороны»,- заявил Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.

По его словам, в этой связи 20 сентября Азербайджан посетит с визитом вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. В состав делегации войдет и Л.Калашников.

Ф.Исазаде