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Внешняя политика 10.09.2018 12:50

Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан

Азербайджан и РФ запускают новый формат межпарламентского сотрудничества, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Мы решили создать межпарламентскую комиссию. Все документы подготовлены и находятся на согласовании у азербайджанской стороны»,- заявил Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.

По его словам, в этой связи 20 сентября Азербайджан посетит с визитом вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. В состав делегации войдет и Л.Калашников.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]