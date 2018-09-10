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АПК 10.09.2018 13:00

Выставка-ярмарка меда пройдет в Баку в октябре

Очередная выставка-ярмарка меда и медовой продукции пройдет в Баку с 5 по 28 октября, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства, являющегося организатором мероприятия.

«Открытие выставки состоится 5 октября. Пчеловоды, желающие принять участие в выставке-ярмарке, должны с 15 по 30 сентября сдать свою продукцию в охраняемые склады. На продажу будет выставлена только продукция, своевременно размещенная на этих складах и прошедшая исследование», - отмечается в информации.
Традиционно на выставке-ярмарке будут представлены все виды продукции пчеловодства, в том числе мед, воск, прополис, маточная пыльца, косметические кремы и другое.

Выставка проводится ежегодно для поддержания фермеров из отдаленных сел и горных местностей, рекламы производимой местной медовой продукции и ее реализации.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕД, ВЫСТАВКА, АНОНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]