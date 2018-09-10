Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.963 RUR   0.0243 GBR   2.1951 TRY   0.2649

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 21° 29° 12 Сен 20° 28° 13 Сен 18° 29°

Происшествия 10.09.2018 13:11

ГКИВ по результатам мониторинга прибрежной полосы Каспия выявил более 150 нарушений

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) по результатам мониторинга прибрежной полосы (20-50 метров) Каспийского моря по 76 выявленным нарушениям направил обращения в министерство внутренних дел Азербайджана.

«По результатам проведенного мониторинга по 76 выявленным нарушениям направлены письма в МВД Азербайджана, по 78 – выписаны штрафы согласно Кодексу административных правонарушений", - отмечается в сообщении ГКИВ.

Кроме того, по 5 делам, ранее направленным в судебные органы, приняты соответствующие решения и ведется их исполнение.

ГКИВ отмечает, что физические, должностные и юридические лица, нарушающие соответствующий закон, могут быть оштрафованы на 4 тыс. манатов, 8 тыс. манатов и 40 тыс. манатов соответственно. Уголовный кодекс также предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГКИВ, МОНИТОРИНГ, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


ГКИВ выявил 255 тыс. га площадей предназначенных для сельскохозяйственной деятельности и неиспользуемых по назначению

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]