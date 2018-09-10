ГКИВ по результатам мониторинга прибрежной полосы Каспия выявил более 150 нарушений

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) по результатам мониторинга прибрежной полосы (20-50 метров) Каспийского моря по 76 выявленным нарушениям направил обращения в министерство внутренних дел Азербайджана.
«По результатам проведенного мониторинга по 76 выявленным нарушениям направлены письма в МВД Азербайджана, по 78 – выписаны штрафы согласно Кодексу административных правонарушений", - отмечается в сообщении ГКИВ.
Кроме того, по 5 делам, ранее направленным в судебные органы, приняты соответствующие решения и ведется их исполнение.
ГКИВ отмечает, что физические, должностные и юридические лица, нарушающие соответствующий закон, могут быть оштрафованы на 4 тыс. манатов, 8 тыс. манатов и 40 тыс. манатов соответственно. Уголовный кодекс также предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
Б.Рустамбеков
МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ
Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан
Выставка-ярмарка меда пройдет в Баку в октябре
Белоруссия настаивает на сохранении объемов импорта нефтепродуктов из России - вице-премьер Ляшенко
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 672 млн манатов
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
В Эстонии от самоубийств гибнет почти втрое больше людей, чем от пожаров и ДТП
Члены британского парламенты требуют расследования последствий невмешательства Лондона в сирийский конфликт
Глава CBS Лесли Мунвз ушел в отставку из-за обвинений в непристойном поведении
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»