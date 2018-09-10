ГКИВ по результатам мониторинга прибрежной полосы Каспия выявил более 150 нарушений

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) по результатам мониторинга прибрежной полосы (20-50 метров) Каспийского моря по 76 выявленным нарушениям направил обращения в министерство внутренних дел Азербайджана.

«По результатам проведенного мониторинга по 76 выявленным нарушениям направлены письма в МВД Азербайджана, по 78 – выписаны штрафы согласно Кодексу административных правонарушений", - отмечается в сообщении ГКИВ.

Кроме того, по 5 делам, ранее направленным в судебные органы, приняты соответствующие решения и ведется их исполнение.

ГКИВ отмечает, что физические, должностные и юридические лица, нарушающие соответствующий закон, могут быть оштрафованы на 4 тыс. манатов, 8 тыс. манатов и 40 тыс. манатов соответственно. Уголовный кодекс также предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Б.Рустамбеков