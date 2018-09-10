Верхофстадт заявил о планах союза с Макроном на европейских выборах 2019 года

Глава европарламентской фракции Альянс либералов и демократов за Европу и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт в интервью французской газете Ouest-France заявил о планах провести совместную с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его партией "Вперед, Республика!" избирательную кампанию на европейских выборах 2019 года.
По его словам, совместное политическое движение может быть запущено уже в октябре.
"После встречи венгра (премьер-министра Венгрии Виктора - ИФ) Орбана и итальянца (заместителя премьер-министра Италии Маттео - ИФ) Сальвини, (политическая - ИФ) борьба в 2019 году будет вестись между националистическими популистами, с одной стороны, и проевропейской альтернативой - с другой. С Эмманюэлем Макроном у нас не только одинаковый анализ, но и более-менее одинаковые предложения", - сказал Г.Верхофстадт.
"Мы с Макроном готовы создать такую альтернативу", - добавил либеральный политик. Он подтвердил намерение образовать единую фракцию в Европарламенте после выборов.
"Такое движение, это будет нечто новое. Проевропейская альтернатива националистам. Наша фракция готова в этом участвовать уже сейчас, не мешкая", - пояснил Г.Верхофстадт.
На уточняющий вопрос, будет ли совместной с "Вперед, Республика!" его избирательная кампания, он ответил, что считает необходимым выступать на выборах совместно.
Цель, по его словам, "создать мощную группу в будущем Европейском парламенте как инструмент, чтобы остановить националистическую волну".
Г.Верхофстадт считает, что ЕС сбивается с курса. "Нужно признать, что мы переживаем европейский кризис. Ничего не предпринимать, как это делают классические партии, заявляющие, что продвигаются малыми шагами, - это неправильная политика. Для этого случая есть нидерландская пословица: плохие доктора с их полумерами оставляют раны гноиться", - заявил лидер европарламентской фракции.
В свою очередь французская Le Monde привела слова генерального делегата "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера, что президентская партия "не следует логике союзов".
При этом издание напоминает, что Э.Макрон недавно высказался в пользу учреждения в преддверие европейских выборов "прогрессивной платформы" до конца текущего года. Он, в частности, призвал наиболее широко представленную в Европарламенте Европейскую народную партию (христианские демократы) прояснить свою позицию, заявив, что нельзя быть одновременно на стороне Ангелы Меркель и В.Орбана (оба представляют ЕНП).
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