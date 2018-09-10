Члены британского парламенты требуют расследования последствий невмешательства Лондона в сирийский конфликт

Члены комитета по международным делам парламента Великобритании призывают провести независимое расследование последствий невмешательства Лондона в сирийскую гражданскую войну, сообщает в понедельник газета "Гардиан".
В докладе, выдержки из которого приводит издание, парламентарии мотивируют свою просьбу тем, что неучастие Великобритании в сирийском конфликте привело к серьезным последствиям.
"Комитет считает, что цена невмешательства в семилетнюю гражданскую войну стала недопустима высокой в том, что касается людских потерь, а также усиления влияния России и Ирана и сложных последствий для Европы", - пишет "Гардиан".
Члены британского парламента также обратились к правительству страны с просьбой объяснить подход Лондона к принципу выполнения "обязанности защищать", инициированного ООН в 2005 году. Согласно этому принципу, если страна не способна обеспечить защиту людей, то ответственность за это переходит к международному сообществу.
По словам британских членов парламента, последствия от невмешательства в сирийский конфликт соразмерны с последствиями вмешательства.
"В то время, как цена, трудности и проблемы вмешательства задокументированы в результате выводов предыдущих расследований, последствия бездействия остаются непонятны. Мы считаем, что последствия бездействия могут быть настолько же серьезными, насколько и само вмешательство", - приводит газета выдержки из документа.
"Решение не вмешиваться в конфликт в Сирии привело к реальным серьезным последствиям для сирийцев, их соседей, Великобритании и наших союзников", - отмечается в докладе.
Парламентарии призвали британское правительство признать последствия невмешательства и "извлечь уроки из этого на будущее".
При этом парламентарии также указывают на то, что "бездействие международного сообщества создало возможности для других, в частности, России и Ирана, вмешаться и изменить политику конфликта в Сирии".
Председатель комитета по международным делам Том Тагендхэт со своей стороны заявил, что британское правительство должно принимать более активную роль в том, что касается защиты мирного населения на сирийской территории. По его словам, "на фоне обострения ситуации в Идлибе действия, направленные на предотвращение массовых зверств, еще более необходимы сейчас, чем когда-либо".
В докладе члены парламента также призывают Великобританию призвать членов СБ ООН не использовать право вето в тех случаях, когда есть достоверные данные о геноциде и "зверских преступлениях". Члены парламенты также обвинили Россию в неоднократном применении этого права при рассмотрении сирийских вопросов. По их словам, подобные действия российской стороны являются "злоупотреблением моральной ответственностью, вверенной постоянным членам СБ ООН".
"Гардиан" напоминает, что в 2013 году в британском парламенте прошло голосование по вопрос участия в военной операции в Сирии. Голосование состоялось после того, как, по утверждениям западных стран, сирийские правительственные силы применили химическое оружие в восточной части Дамаска. Тогда члены парламенты проголосовали против подобного предложения.
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