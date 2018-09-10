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Дальнее зарубежье 10.09.2018 14:48

В Эстонии от самоубийств гибнет почти втрое больше людей, чем от пожаров и ДТП

В Эстонии самоубийц значительно больше, чем погибших в дорожных авариях или при пожарах, сообщили в понедельник организаторы международного дня предотвращения самоубийств.

По их данным, в 2017 году в дорожных происшествиях в Эстонии погибли 48 человек, а при пожарах - 39 человек. Между тем от самоубийств скончались 226 человек.

При этом, отметила руководитель НКО-организатора Peaasjad Анна-Кайса Ойдермаа (Anna-Kaisa Oidermaa), на каждую смерть от самоубийства приходится примерно по 25 попыток суицида.

"Наиболее распространенными причинами, ведущими людей к добровольному уходу из жизни, являются физические и психические заболевания, депрессии, чувство тревоги", - отметила А.-К.Ойдермаа.

За последние годы также увеличилось число суицидов, связанных с жизненными трудностями, одиночеством, последствиями преступлений.

Специалисты рекомендуют поддерживать друг друга, больше заниматься физическими упражнениями, прогулками, ездой на велосипеде. Так, они предлагают всем заинтересованным совершить коллективную поездку по Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СМЕРТНОСТЬ, СУИЦИДЫ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]