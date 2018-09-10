Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.963 RUR   0.0243 GBR   2.1951 TRY   0.2649

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 36° Завтра 21° 29° 12 Сен 20° 28° 13 Сен 18° 29°

Дальнее зарубежье 10.09.2018 15:02

Участок главной транзитной автомагистрали Грузии будет закрыт в течение пяти дней

Движение на 260 км участке международной автомобильной трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), на котором АО "Грузинская железная дорога" планирует осуществить ремонтные работы, будет ограничено с 10:00 часов 10 сентября до 20:00 часов 14 сентября, сообщает в понедельник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"В течение этих дней данный участок автомагистрали будет временно закрыт, а транспортный поток будет переключен на дорогу через город Самтредиа", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что на период работ на месте обеспечено дежурство оснащенных должным образом буксирных механизмов, а также там будут находиться соответствующие сотрудники Грузинской железной дороги, которые вместе с патрульной полицией будут регулировать движение транспорта.

По автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ДОРОГА, ДВИЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


Похожие новости


Грузия привлечет кредит АБР на 257,4 млн евро на строительство участка автомагистрали "Восток-Запад" В Дарьяльском ущелье Грузии строят тоннель в направлении РФ Грузия за года намерена завершить строительство скоростной автомагистрали от границы с Азербайджаном до границы с Турцией Грузия предложила гражданам, направлявшимся в РФ, воспользоваться альтернативным путем через Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]