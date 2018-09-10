Участок главной транзитной автомагистрали Грузии будет закрыт в течение пяти дней

Движение на 260 км участке международной автомобильной трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), на котором АО "Грузинская железная дорога" планирует осуществить ремонтные работы, будет ограничено с 10:00 часов 10 сентября до 20:00 часов 14 сентября, сообщает в понедельник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
"В течение этих дней данный участок автомагистрали будет временно закрыт, а транспортный поток будет переключен на дорогу через город Самтредиа", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что на период работ на месте обеспечено дежурство оснащенных должным образом буксирных механизмов, а также там будут находиться соответствующие сотрудники Грузинской железной дороги, которые вместе с патрульной полицией будут регулировать движение транспорта.
По автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов.
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