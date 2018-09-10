ГТК увеличил в январе-августе перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 33%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-августе 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 270 млн 963,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-августе 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 707 млн 965,31 тыс. манатов. Таким образом, в январе-августе 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 32,9%.
За январь-август 2018 года сборы по НДС составили 1 млрд 549 млн 43,9 тыс. манатов, акцизам – 113 млн 552,7 тыс. манатов, дорожному налогу – 24 млн 312,2 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 584 млн 55,1 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.
Н.Аббасова
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