Матвиенко уверилась о твердом намерении Ким Чен Ына идти по пути денуклеаризации Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын твердо намерен двигаться по пути денуклеаризации Корейского полуострова и налаживать диалог с Сеулом, но рассчитывает на встречные шаги США и ослабление санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Принятое решение о прекращении испытаний ракет, ликвидация ядерного полигона - это два серьёзных шага, которые направлены на денуклеаризацию Корейского полуострова, и у него (лидера КНДР твердое намерение дальше двигаться по этому пути, двигаться в сторону диалога с Южной Кореей и последующего объединения", - заявила В.Матвиенко журналистам в понедельник, рассказывая о её встрече в Пхеньяне с лидером КНДР.
"Я убедилась, что это не декларация, что он искренне этого хочет и много будет делать для этого", - отметила она.
По ее словам, Ким Чен Ын очень дипломатично высказывался о том, что саммит США-КНДР в Сингапуре прошел успешно, однако Пхеньян ожидает встречных шагов Вашингтона.
"Потому что не может быть, чтобы в одностороннем порядке только Северная Корея предпринимала шаги по денуклеарищации.
Они ждут ответных, поэтапных синхронных шагов навстречу, в том числе, как они рассчитывали, и ослабления санкций, чего пока не происходит. Поэтому они продолжают переговоры, контакты и надеются, что не только к ним будут предъявляться односторонние требования, но и с обратной стороны тоже будет некая реакция", - сказала В.Матвиенко.
По ее словам, Ким Чен Ын "делает это с достоинством, он не готов к любым условиям".
"Он готов к взаимоуважительным переговорам, взаимоуважительному движению навстречу друг другу, и никаких односторонних шагов без встречной реакции, я так понимаю, не планируется", - отметила она.
По мнению В.Матвиенко, риторика КНДР в настоящее время изменилась, стала более миролюбивой.
"Риторика другая, нет воинствующей риторики. Даже на параде (по случаю 70-летия образования КНДР - ИФ) мы увидели только оборонительную технику, никаких ракет. То есть Северная Корея посылает миру сигналы, что она хочет мирного урегулирования проблемы", - сказала В.Матвиенко.
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