Премьер Японии предложил Путину обсудить двусторонние задачи и проблему мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности обсудить вопросы экономики, международную проблематику и "проблему заключения мирного договора".
"Сегодня я хотел бы провести честный обмен мнениями по поводу двусторонних задач, в том числе и вопросов экономики, а также по поводу международных задач, каким образом мы будем заниматься этими вопросами, взаимодействием с Россией. Я также хотел бы поговорить с тобой тщательно о нашей исторической задаче, проблеме заключения мирного договора", - сказал С.Абэ на встрече.
Премьер-министр Японии отметил, что уже три года подряд проводятся встречи с В.Путиным во Владивостоке.
"Наши двусторонние отношения развиваются. У нас прошло только три месяца с нашей последней встречи, но сейчас один за другим осуществляются наши договоренности, такие, как двусторонние консультации МИД и Минобороны на уровне министров", - сказал С.Абэ.
Кроме того, он обратил внимание на реализацию договоренностей по предоставлению возможности родственниками посещать места захоронений близких на Курильских островах.
Премьер-министр также обратил внимание на то, что их совместное с В.Путиным участие в церемонии открытия в Большом театре перекрестных годов дало хороший старт в японо-российских отношениях.
По словам С.Абэ, межкультурные связи приносят большую пользу для улучшения взаимопонимания между народами России и Японии.
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