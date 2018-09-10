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Дальнее зарубежье 10.09.2018 16:02

Премьер Японии предложил Путину обсудить двусторонние задачи и проблему мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности обсудить вопросы экономики, международную проблематику и "проблему заключения мирного договора".

"Сегодня я хотел бы провести честный обмен мнениями по поводу двусторонних задач, в том числе и вопросов экономики, а также по поводу международных задач, каким образом мы будем заниматься этими вопросами, взаимодействием с Россией. Я также хотел бы поговорить с тобой тщательно о нашей исторической задаче, проблеме заключения мирного договора", - сказал С.Абэ на встрече.

Премьер-министр Японии отметил, что уже три года подряд проводятся встречи с В.Путиным во Владивостоке.

"Наши двусторонние отношения развиваются. У нас прошло только три месяца с нашей последней встречи, но сейчас один за другим осуществляются наши договоренности, такие, как двусторонние консультации МИД и Минобороны на уровне министров", - сказал С.Абэ.

Кроме того, он обратил внимание на реализацию договоренностей по предоставлению возможности родственниками посещать места захоронений близких на Курильских островах.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что их совместное с В.Путиным участие в церемонии открытия в Большом театре перекрестных годов дало хороший старт в японо-российских отношениях.

По словам С.Абэ, межкультурные связи приносят большую пользу для улучшения взаимопонимания между народами России и Японии.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, АБЭ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]