Совбез ООН обсудит 12 сентября вопросы повышения эффективности миротворческих операций - МИД Казахстана

Казахстанская делегация примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросу повышения эффективности миротворческих операций, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"12 сентября делегация Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам реформы миротворческой деятельности ООН", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник в Астане.

"Планируется обсуждение вопросов повышения эффективности миротворческих операций. С докладом по теме выступит заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа", - добавил он.