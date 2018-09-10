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СНГ 10.09.2018 16:12

Совбез ООН обсудит 12 сентября вопросы повышения эффективности миротворческих операций - МИД Казахстана

Казахстанская делегация примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросу повышения эффективности миротворческих операций, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"12 сентября делегация Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам реформы миротворческой деятельности ООН", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник в Астане.

"Планируется обсуждение вопросов повышения эффективности миротворческих операций. С докладом по теме выступит заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СОВБЕЗ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]