В Одессе разработали новый план парка «Азербайджан», который построит SOCAR

Управление архитектуры Одесского горсовета и КП «Одеспроект» разработали проектные предложения по организации парка «Азербайджан», сообщают украинские СМИ.
«Еще в 2011 году компания SOCAR заявила о своем желании разбить в Одессе парк. 3 сентября 2013 года во время празднования Дня города был установлен символический камень. Между тем, городские власти Одессы неоднократно заявляли, что их не устраивает разработанный азербайджанской компанией проект. В частности, речь шла об увеличении количества зеленых насаждений. В настоящее время разработан новый план парка», - отмечают украинские СМИ.
Парк будет располагаться на площади более 2 га. Сохраняется предложенная первоначально структура зеленой зоны – с широко главной аллеей и входной группой. В центре, как и предполагалось, будет расположен фонтан. Также запланированы детские площадки.
Кроме того, достигнута договоренность с застройщиком, возводящим дом на территории бывшего военного городка рядом с парком, о благоустройстве прилегающей территории.
Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился провести совещание с азербайджанской диаспорой и представителями SOCAR, чтобы определить очередность работ, утвердить проект благоустройства территории и начать строительство парка.
Б.Рустамбеков
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