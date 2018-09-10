Ford не станет переносить производство Focus Active из КНР в США

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. не планирует переносить выпуск компактного внедорожника Focus Active из Китая в США, говорится в заявлении компании.
Заявление было обнародовано в ответ на сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа, в котором он призвал Ford начать производить эту модель на территории Штатов.
"Ford резко отменил планы продавать в США сделанные в Китае компактные автомобили ввиду возможного повышения пошлин. Теперь этот автомобиль можно делать в США, и Ford не будет платить пошлины!", - заявил Д.Трамп.
"Производить Focus Active в США будет невыгодно, потому что ожидаемый уровень годовых продаж не превышает 50 тыс., - ответили представители Ford. - Ford гордится тем, что число сотрудников компании в США, а также производство автомобилей в стране превышает аналогичные показатели любого другого автопроизводителя".
Ford 31 августа решил не продавать Focus Active, который считается нишевым автомобилем (автомобильные СМИ пишут, что фактически это не полноценный внедорожник, а хэтчбэк с увеличенным дорожным просветом), на территории Штатов из-за высоких пошлин на ввоз этой модели в страну.
Акции Ford слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании рухнула на четверть, до $36,95 млрд.
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