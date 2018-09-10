Заявление Пашиняна о присоединении Карабаха к Армении может поставить крест на переговорном процессе – Мусабеков

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном присоединении Нагорного Карабаха к Армении говорит о бессмысленности мирных переговоров по урегулированию конфликта, считает депутат Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.
«Это наглое заявление. Это говорит о том, что этот человек (Н.Пашинян - ИФ) не отошел от своего популизма и дилетантства. Если он выступает с подобным заявлением, это означает, что переговоры не имеют смысла», - заявил Р.Мусабеков журналистам понедельник.
«Это означает, что я захватил и не уйду, если хотите войны, давайте повоюем», - добавил он.
Политолог отметил, что с заявленной позицией Н.Пашиняна невозможно достичь результата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и подталкивает Азербайджан «рассмотреть другие более серьезные меры». «До Н.Пашиняна, по крайней мере, в открытую, ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не заявляли о присоединении Карабаха к Армении»,- подчеркнул Р.Мусабеков.
Политолог также считает, что в Москве вряд ли позитивно воспримут данное заявление Н.Пашиняна.
"Не думаю, что в Москве положительно воспримут подобное заявление. Считаю, что московская встреча (президента России и премьера Армении - ИФ), в первую очередь, была важна для Владимира Путина с целью понять – можно ли иметь дело с Н.Пашиняном или нет. Думаю, что В.Путин понял, что до Н.Пашиняна многие вещи не доходят. Его (премьера - ИФ) поведение ни чего хорошего для Армении не сулит",- подчеркнул он.
Н.Пашинян 8 сентября на встрече с армянскими предпринимателями в Москве, заявил, что в будущем Нагорный Карабах должен стать частью Армении.
Ф.Исазаде
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