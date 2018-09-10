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ТЭК 10.09.2018 15:32

Южная Корея сократила импорт иранской нефти до нуля

Власти Южной Кореи полностью приостановили закупки нефти у Ирана в августе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении нефтетанкеров.

В июле поставки иранской нефти в Южную Корею составляли 194 тыс. баррелей в сутки, и страна входила в число трех крупнейших импортеров топлива из Ирана наряду с Индией и Китаем.

Требование перестать закупать нефть у Ирана озвучили власти США, которые 4 ноября готовятся ввести очередной пакет санкций против страны, включая ограничения на поставки топлива.

"Поддержание хороших отношений с США является одним из приоритетов для Южной Кореи, - говорит научный сотрудник Корейского института энергетической экономики Ким Джекунг. - Национальная безопасность Южной Кореи зависит от военного альянса с США, поэтому страна заранее сократила импорт".

Между тем правительство Южной Кореи ведет переговоры с властями США, добиваясь для себя исключения. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что такие исключения возможны.

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Тэги: ИРАН, КОРЕЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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