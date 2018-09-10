Южная Корея сократила импорт иранской нефти до нуля

Власти Южной Кореи полностью приостановили закупки нефти у Ирана в августе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении нефтетанкеров.

В июле поставки иранской нефти в Южную Корею составляли 194 тыс. баррелей в сутки, и страна входила в число трех крупнейших импортеров топлива из Ирана наряду с Индией и Китаем.

Требование перестать закупать нефть у Ирана озвучили власти США, которые 4 ноября готовятся ввести очередной пакет санкций против страны, включая ограничения на поставки топлива.

"Поддержание хороших отношений с США является одним из приоритетов для Южной Кореи, - говорит научный сотрудник Корейского института энергетической экономики Ким Джекунг. - Национальная безопасность Южной Кореи зависит от военного альянса с США, поэтому страна заранее сократила импорт".

Между тем правительство Южной Кореи ведет переговоры с властями США, добиваясь для себя исключения. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что такие исключения возможны.