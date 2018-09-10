Палестинцы получили уведомление США о готовящемся закрытии их фактической дипмиссии

Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что палестинцы получили уведомление США о готовящемся закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.
Его заявление распространили западные СМИ.
С.Эрекат, являющийся главой этой организации, назвал данное решение попыткой "укрыть преступления Израиля". В то же время, он подчеркнул, что палестинцы сохранят за собой право подачи исков в Международный уголовный суд (МУС), в которых они будут указывать на возможные преступления израильской стороны.
"Мы вновь подчеркиваем, что права палестинского народа нельзя продать, мы не поддадимся угрозам и издевательствам США. Мы продолжим призывать МУС начать немедленное расследование преступлений Израиля", - отмечается в заялении.
Накануне газета "Уолл-стрит джорнэл" написала, что администрация США готовится закрыть офис ООП, де факто выполняющий функции палестинского посольства. Издание отмечает, что решение администрации США закрыть офис палестинской организации в Вашингтоне последовало за призывом палестинцев "начать расследование преступлений Израиля в МУС".
Формально о закрытии должен объявить советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон позднее в понедельник. Он также должен произнести речь, в которой, как ожидается, заявит, что "администрация Трампа не будет сохранять открытым офис, когда палестинцы отказываются предпринять шаги для начала прямых и предметных переговоров с Израилем".
Так, Дж.Болтон должен напомнить в своей речи, что в 2015 году Конгресс США постановил, что представительство организации следует закрыть, если палестинцы инициируют либо поддержат расследование МУС в отношении Израиля.
Ожидается, что он заявит, что "США поддерживают прямые и активные переговоры о мире, и не позволит ни МУС, ни какой-либо другой организации накладывать ограничения для Израиля в его праве на самозащиту". Также Дж.Болтон, как ожидается, заявит, что США введут санкции, которые будут включать запрет на въезд в США для судей и прокуроров МУС, а также заморозку их активов в США.
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