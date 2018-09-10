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Дальнее зарубежье 10.09.2018 17:05

Палестинцы получили уведомление США о готовящемся закрытии их фактической дипмиссии

Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что палестинцы получили уведомление США о готовящемся закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Его заявление распространили западные СМИ.

С.Эрекат, являющийся главой этой организации, назвал данное решение попыткой "укрыть преступления Израиля". В то же время, он подчеркнул, что палестинцы сохранят за собой право подачи исков в Международный уголовный суд (МУС), в которых они будут указывать на возможные преступления израильской стороны.

"Мы вновь подчеркиваем, что права палестинского народа нельзя продать, мы не поддадимся угрозам и издевательствам США. Мы продолжим призывать МУС начать немедленное расследование преступлений Израиля", - отмечается в заялении.

Накануне газета "Уолл-стрит джорнэл" написала, что администрация США готовится закрыть офис ООП, де факто выполняющий функции палестинского посольства. Издание отмечает, что решение администрации США закрыть офис палестинской организации в Вашингтоне последовало за призывом палестинцев "начать расследование преступлений Израиля в МУС".

Формально о закрытии должен объявить советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон позднее в понедельник. Он также должен произнести речь, в которой, как ожидается, заявит, что "администрация Трампа не будет сохранять открытым офис, когда палестинцы отказываются предпринять шаги для начала прямых и предметных переговоров с Израилем".

Так, Дж.Болтон должен напомнить в своей речи, что в 2015 году Конгресс США постановил, что представительство организации следует закрыть, если палестинцы инициируют либо поддержат расследование МУС в отношении Израиля.

Ожидается, что он заявит, что "США поддерживают прямые и активные переговоры о мире, и не позволит ни МУС, ни какой-либо другой организации накладывать ограничения для Израиля в его праве на самозащиту". Также Дж.Болтон, как ожидается, заявит, что США введут санкции, которые будут включать запрет на въезд в США для судей и прокуроров МУС, а также заморозку их активов в США.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, CША, ПАЛЕСТИНЦЫ, МУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]