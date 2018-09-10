Крупнейшая в Литве группа предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group (ASG), планирует продать свою долю в управляющей компании подмосковного аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро" - и выйти из этого проекта, сообщил гендиректор ASG Йонас Янукенас.
"Группа приняла решение уйти. Нам принадлежит 22,5% (акций - BNS), ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В принципе мы планируем уходить. Причин несколько, решение такое. Мы концентрируемся на Азии", - сказал Й.Янукенас на пресс-конференции в понедельник.
Ранее сообщалось, что АО "Рампорт Аэро" завершило 2017 год с чистым убытком в 523 млн руб. По итогам работы в 2016 году (аэропорт начал обслуживать регулярные рейсы в сентябре 2016 года) "Жуковский" получил чистый убыток в размере 450 млн руб.
Выручка аэропорта в прошлом году составила 234,5 млн руб. (в 2016 году - 35,2 млн руб.), себестоимость продаж - 486,2 млн руб. (против 326,3 млн руб.), валовый убыток составил 251,7 млн руб. (против 291 млн руб.).
В 2017 году "Жуковский" обслужил 425,5 тыс. человек, что в 4 раза меньше, чем прогнозировало его руководство.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Баку
Заявление Пашиняна о присоединении Карабаха к Армении может поставить крест на переговорном процессе – Мусабеков
МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ
Зимние фьючерсы на природный газ в Лондоне подорожали до максимума за 10 лет
Нефть активно дорожает, Brent торгуется у $77,5 за баррель
Азербайджанские производители продуктов питания примут участие на выставке «SIAL Paris»
ГААД получит 8,6 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района получит 2,5 млн манатов на капитальный ремонт Дворца культуры в селе Ивановка
В Одессе разработали новый план парка «Азербайджан», который построит SOCAR
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»