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СНГ 10.09.2018 17:14

Бывший мэр Астаны возглавил администрацию президента Казахстана

Руководителем администрации президента Казахстана назначен Асет Исекешев, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича руководителем администрации президента республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", - говорится в президентском указе, который цитирует пресс-служба.

А.Исекешев сменил на посту главы президентской администрации Адильбека Джаксыбекова.

А.Джаксыбеков освобожден от должности руководителя администрации президента "в связи с достижением пенсионного возраста", говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]