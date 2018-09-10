Бывший мэр Астаны возглавил администрацию президента Казахстана

Руководителем администрации президента Казахстана назначен Асет Исекешев, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича руководителем администрации президента республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", - говорится в президентском указе, который цитирует пресс-служба.

А.Исекешев сменил на посту главы президентской администрации Адильбека Джаксыбекова.

А.Джаксыбеков освобожден от должности руководителя администрации президента "в связи с достижением пенсионного возраста", говорится в сообщении пресс-службы.