Страны Западных Балкан должны отбросить свое политическое прошлое и следовать принципам добрососедства - представитель Могерини

Государства Западных Балкан должны строить свою политику на принципах добрососедства, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.
"Примирение, нормализация и отношения добрососедства возможны только, когда политика прошлого, повлекшая, как вы знаете, большие страдания в этом регионе мира, будет преодолена и отброшена", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник, уточнив, что имеет в виду Западные Балканы.
Ее попросили прокомментировать выступление сербского президента Александра Вучича, в котором он назвал бывшего главу Югославии и Сербии Слободана Милошевича "крупным политическим лидером", чьи намерения были "из самых добрых".
По словам М.Коцьянчич, необходимо "соблюдать международные правила, которые ясны и очевидны".
"Примирение, отношения добрососедства - таковы основные составляющие, которые защищает Европейский союз. Все партнеры в этом регионе имеют ясную европейскую перспективу и должны применять эти принципы", - отметила представитель Ф.Могерини.
Она процитировала высказывание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что национализм никогда не решал проблем, а только создавал их.
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